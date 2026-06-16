経済安保推進法成立後の'22〜'23年、欧州のシンクタンクから日本の経済安保政策への関心が一気に高まり、日本の政策を肯定的に評価するレポートが相次いだ。そこで高評価を得るようになったのが、JOGMEC――独立行政法人「エネルギー・金属鉱物資源機構」だった。いまでこそ先進モデルと評価されるJOGMECだが、20年余り前は、その前身が行政改革の中で「無駄遣いの象徴」として非難されてきた。【前編記事】『「これで中国依存とも