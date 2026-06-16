クォン・ウンビがメキシコでも圧巻の存在感を放った。そのファッションに注目が集まっている。【写真】強調されたクォン・ウンビの“デカさ”クォン・ウンビは6月15日、自身のインスタグラムを更新。「グラシアス、メキシコ！」と綴り、複数の写真を投稿した。公開された写真のクォン・ウンビは、メキシコを満喫している様子。ボディラインが際立つグレーのタンクトップにカーキのワイドパンツを合わせ、現地でのリラックスしたひ