W杯中継を授業中に見せた教師を、学校が特定しようとしたとの主張が波紋を広げている。これに対し、生徒会副会長を名乗る高校生が実名で声明を発表した。【写真】「森保Jの30ｍ」韓国記者が日本代表を分析6月12日、韓国各地の学校や職場では、北中米W杯の韓国対チェコ戦を観戦する様子が見られた。平日の11時（日本時間）キックオフだったことから、学校や職場で中継を見る人も少なくなかった。試合後にはSNS上に応援の様子を収め