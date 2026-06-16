「詐欺の被害に遭うと、心に強い負荷がかかります。被害に遭った人は、“自分が愚かだった”と自らを責め、適応障害になったり、うつ病になったりするリスクも。また詐欺被害からの人間不信が、パートナーや恋人との関係に影を落とすこともあるのです」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。山村さん連載「探偵は