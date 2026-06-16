イラン代表が北中米の舞台で初のW杯グループステージ突破を目指す。イラン代表は6月16日10時（日本時間）、米カリフォルニア州イングルウッドのロサンゼルス・スタジアムで行われる北中米ワールドカップ・グループG第1節でニュージーランド代表と対戦する。【写真】北中米ワールドカップに降臨した韓国美女2024年のアジアカップでは準々決勝で森保ジャパンを撃破したイラン。アジア最終予選はウズベキスタンやUAE、カタール、北朝