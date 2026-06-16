男性との会話において、無言状態が続き、ちょっと気まずい重いをした経験はありますか？男性との会話を続けるためには、どのような工夫が必要なのでしょうか。今回は男性との会話を円滑に続けられるように「男性と会話を続ける５つのポイント」をご紹介させて頂きます。【１】男性の話を特別なことだと思って聞いてあげる。男性の話がありふれたものだとしても、「特別なこと」だと思って話を聞くことで、自然と質問が繰り出され