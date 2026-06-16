ヨックモックは6月19日、ヨックモック東京駅一番街店限定で、新デザート「クーシェ（COO-CHE）」（税込780円）の販売を開始する。「クーシェ」は、ヨックモックを代表する焼き菓子「シガール」から着想を得て開発したデザート。“割る・混ぜる・味わう”を楽しむ「飲むクッキー」として提案する。販売は毎日11時、14時、17時の3回で、各回数量限定。■シガールから着想を得た新感覚の体験型デザート「クーシェ」は、シガールをアレ