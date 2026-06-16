フジテレビで相次ぐ「90年代ドラマ」のリメイク90年代の“遺産”にすがりつくフジテレビ。今年は特にその傾向が顕著です。1991年に大ヒットした恋愛ドラマ『東京ラブストーリー』（フジテレビ系、以下同）のリメイク版は、2020年にフジテレビの動画配信サービス「FOD」で配信され、その翌年には地上波放送もされていましたが、今年は90年代の大ヒットドラマの復活ラッシュ。『東ラブ』と同じく1991年の恋愛ドラマでこちらも大ヒッ