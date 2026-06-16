じめじめした梅雨の季節は憂鬱になりがちですが、雨音をBGMにして読書に耽る……なんていう過ごし方もいいのでは？おすすめの新刊4冊を紹介します。『タイム・アフター・タイム』吉田修一／幻冬舎／2420円題名は「何度も何度も」の意。高校生の頃に唱えた「大好き」が、大雨の中、一台のタクシーを取り合うという偶然の再会から編み直される。その尾崎颯（既婚）と久遠愛（元夫と同居中）は偶然同じプロジェクトに関わってい