2026年6月14日（日本時間）、オランダとベルギーの公式訪問のため、オランダ・アムステルダムのスキポール空港に到着された天皇皇后両陛下。【写真】雅子さまのバイカラーファッション全身姿を見る。ほか、空港で見送られる秋篠宮ご夫妻など雅子さまがお召しになっていたのは前立てや袖口、ポケット部分に白のパイピングが施された鮮やかなブルーのセットアップ。インナー、ヒールやバッグなども白で統一されていた。これま