21世紀に入って急速に敷設が進んだ人工芝は、いままた大きな曲がり角を迎え始めている。7年〜10年と言われる人工芝の寿命がつき、2度目、3度目の張替え時期が来ているのだ。これが学校や運動施設の大きな負担となっている。なぜならば、通常のサッカーグラウンドの人工芝を一面替えるとなると数千万円もの費用がかかってくるからだ。いま、人工芝の張り替えをめぐって、全国でさまざまな問題が噴出している。長らく人工芝の開発に