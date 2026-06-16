「昨季までのテルには"振る怖さ"はあったが、"振らない怖さ"がなかった。今季はボールを見切れるようになり"振らない怖さ"がありますね」──三冠王を射程に捉える虎の主砲・佐藤輝明（27）をそう絶賛するのは、2020年ドラフトで1位くじを引き当てた元阪神監督の矢野燿大氏だ。【コマ送り写真】サトテルのバッティングフォームを元阪神監督の矢野燿大氏が解説選球眼は目ではなくフォームから生まれる2025年、本塁打王と打点王に