あの「うふふふふ……」という、テレビの向こう側からお茶の間を明るく照らすような笑い声を聞くことはもう叶わない。【写真を見る】2022年の中村玉緒さんの近影、ファー付きの服で横断歩道を渡っていた、最後にInstagramに投稿されていた写真日本中から愛された女優でタレントの中村玉緒さんが、6月9日に肺炎のため86歳で亡くなった。所属事務所からその訃報が発表されたのは、6月12日のことだった。玉緒さんは人間国宝であ