北京で示された二つの弔意日中関係には、「流れ」というものがある。例えば、2020年の「桜の花の咲く頃」に、習近平主席が国賓として来日する「計画」があった。2018年秋から日中当局者間で進めてきて、中国では王毅外相が推進役だった。だが2020年1月から、新型コロナウイルスが中国で蔓延し、国内がパニックになった。日本でも、当時の安倍晋三政権の岩盤支持層だった保守層を中心に、少なくない反発が出た。それで結局、習近平