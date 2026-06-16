Mモデルの将来の姿BMWは、6月13日から14日にかけて開催されたル・マン24時間レースにて、M部門の未来の方向性を示すコンセプトカーとして『Mコンセプト・ノイエ・クラッセ』を公開した。【画像】これが次世代のBMW M3か！ 4モーターの高性能EV【Mコンセプト・ノイエ・クラッセを詳しく見る】全37枚今年後半に発表予定の新型『M3』を予告するものであり、新たな章を迎えるBMW Mにおいて、モータースポーツがデザイン、技術、そし