【ワシントン共同】米空軍のB52戦略爆撃機が15日、西部カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地を離陸直後に墜落した。同基地がX（旧ツイッター）で発表した。乗員の安否は明らかになっていない。緊急対応チームが現場で情報収集などに当たっている。米メディアが伝えた墜落現場の映像では、滑走路周辺で墜落した機体の残骸とみられる黒い物体から煙が上がっている。B52は通常兵器と核兵器の搭載が可能。米空軍の主力爆撃機と