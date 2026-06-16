アメリカのニューヨーク株式市場では15日、ダウ平均株価は一時740ドル以上値を上げる場面があり、終値で最高値を更新しました。15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意が成立したとの発表を受け、買い注文が広がり、前の週の終値から一時740ドル以上値を上げました。終値は、前の週と比べおよそ468ドル高い5万1671ドル03セントで最高値を更新しました。また、ホルムズ海峡開放へ