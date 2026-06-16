歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が14日、自身のインスタグラムを更新。5月30日に行われた長男・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）の挙式＆披露宴で、能條がウエディングケーキの“最後の仕上げ”を手伝ったことを明かし、華やかなウエディングケーキを前にした記念ショットを披露した。【写真】「ステキなお写真」エプロン姿の能條愛未、今田美奈子氏らとの記念ショットを