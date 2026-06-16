「金融資産1億円以上、5億円未満」が富裕層の定義です。最近では、NISAを活用した長期積立投資や株高の恩恵で、普通の会社員が「いつの間にか富裕層」へ仲間入りするケースも少なくありません。そのなかにはFIREを夢見る人もいるようですが、安易にFIREを選択してしまうと想定外の事態に陥ることもあります。憧れのFIRE生活を手にした43歳男性の事例をもとに、CFPの山粼裕佳子氏が解説します。長期投資と仮想通貨で〈資産1.2