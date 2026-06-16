「息子には勉強中は部屋にスマホを持ち込まずリビングに置きなさいと言っているのですが、さっき見たら紙製のものに置き換わってました」【写真2枚】息子さんが紙で作った偽スマホ、背面にはシールもおこももさん（@xBHcXG4gHS33780）の中学生息子さんにまつわるX（旧Twitter）の投稿が話題です。人をびっくりさせたり笑わせたりするのが好きだという息子さん。テストでも答えが分からない時など、わざと変な解答を書いたりすると