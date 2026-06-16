「映像整理してたら出てきた」【動画】カラスにスタバのドリンク盗られた、衝撃的瞬間こんな投稿をされたのは、パチンコ系YouTuberとして活動する人生いちかパチかさん（@jinsei1or8）。過去に偶然撮影した衝撃映像を改めてX（旧Twitter）に公開。26万のいいねが付く反響となりました。ある日のこと。地域の公園にやって来た人生いちかパチかさん。手に持っていたドリンクをベンチに置き、童心にかえって、ゾウの形をしたスプリン