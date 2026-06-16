スズキ「8人乗りミニバン」発売！スズキ「ランディ」は、トヨタの人気ミニバン「ノア」の供給を受けて販売されているOEM車です。かつては日産「セレナ」をベースにしていましたが、2019年のトヨタとの業務提携を機に協力関係が変化。2022年の4代目からは「ノア」ベースへと生まれ変わり、現在は『スズキ・ブランドのノア』とも呼べる存在となっています。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「8人乗り”ミニバン」です！（3