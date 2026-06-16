特性の異なる2つのモデルイタリア発祥で110年以上の歴史を持つ老舗バイクブランド「ベネリ」は、2026年5月にBKXシリーズのラインナップを拡充する2つの新型モデル「BKX 300」と「BKX 300 S」を発表し、オーストラリア市場で発売しました。両モデルは共通のエンジンを搭載しながらも、それぞれ異なる走行シーンを想定したセットアップが施されています。【画像】超かっこいい！ これがベネリ「BKX300」「BKX300S」です！ 画像で