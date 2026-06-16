2026年6月3日、日経平均株価が史上初めて6万8000円台を突破した。その日、東京株式市場では取引開始直後から買い注文が広がり、値上がり幅は一時2000円を超えたという。株価が史上最高値を記録しているのに、なぜ国民生活は苦しいのか。高市早苗総理の経済政策「サナエノミクス」の問題点を、100以上のグラフや公式データを用いて指摘した新刊『サナエノミクスによろしく』（インターナショナル新書）を上梓した、弁護