「円の価値は、すでに1970年よりも低くなっている」そう警鐘を鳴らすのは、弁護士の明石順平氏だ。実質実効為替レートで見れば、現在の円は1ドル＝360円だった固定相場時代をも下回る水準にあり、ユーロやスイスフランに対しても史上最安値を更新。高市早苗首相が掲げる「サナエノミクス」によって、その流れはさらに加速しかねないという。なぜ円はここまで弱くなったのか。そして、円安と物価高に苦しむ国民生活は今