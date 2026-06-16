●全般的に雲が多くなるものの、日中は隙間から日ざしが届くタイミングも●最高気温は各地28度前後。湿気が多く蒸し暑い●梅雨前線北上で、あす17日(水)からしばらくぐずつく天気に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から梅雨前線によるまとまった雲が、南からじわじわと流れ込んできました。今朝は西日本を覆うように、少々厚い雲が広がっています。 きょう16日(火)はこれから午後にかけて、梅雨前線が九州南部あたりまで北上す