国内女子ツアーは先週、「宮里藍 サントリーレディス」が終了した。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じて、シーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』（全2回）が実施されるが、第1回の実施まで残すところ1試合となった。【写真】コースとは違う表情六車のさわやかブルードレス第1回リランキング実施は、今週の「ニチレイレディス」終了後。第1回リランキング突破のボーダー