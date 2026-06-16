15日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】吉澤柚月が披露した“お姫様ドレス”米国女子ツアー唯一のダブルス戦は世界ランキングのポイント加算対象外大会のため、海外勢に大きな変動はなかった。国内女子ツアーの「宮里藍 サントリーレディス」を制した桑木志帆が前週の56位から45位に順位を上げた。トップ50内に入るのは自身はじめてで、自己最高位を記録した。同大会で桑木と優勝争いを演じた永井花奈が28ランクアップ