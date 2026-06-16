【WEC】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13日・14日）【映像】話題を呼んだ劇的アタック（実際の様子）ル・マン24時間レースの終盤、トヨタ7号車が見せた“劇的アタック”がモータースポーツファンの間で反響を呼んでいる。レース残り3時間8分という緊迫した場面、3位を走行していたトヨタ7号車のニック・デ・フリースが、2位を走るキャデラック12号車のインに接触スレスレでねじ込み、見事なオーバーテイクを見せた。リスク覚