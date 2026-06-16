昨年のロンドンに続いてフランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は初日、千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”。14日の千秋楽では大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）が幕内トーナメントの総合優勝を果たした。そして、その琴櫻が手にした副賞のスケールがあまりに“規格外”だった。【映像】琴櫻に贈られた「規格外」な副賞31年ぶり３度目となるパリ公演は両日でおよそ1万5000人の観衆を集めて行われ