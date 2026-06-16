長崎県島原市にある「松音寺」。法要のお勤めをしている4歳の次男と5歳のいとこによるちびっ子僧侶。必死にお経をあげるものの、次第に睡魔に襲われ、ついには2人ともウトウトしてしまう。そんな微笑ましい様子を収めた動画が27.2万回再生を超える反響を呼び、「何度観ても愛おしい」「お勤めご苦労さまです」「目が覚めるシーンが面白い」などと、コメントが寄せられた。撮影時の状況や普段の息子さんたちの様子について、若住