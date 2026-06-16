【モデルプレス＝2026/06/16】5人組グループ・KEY TO LIT（キテレツ）が、6月22日発売の「VOCE」8月号（講談社）に初登場。Special Edition増刊のカバーを飾る。【写真】STARTOジュニア、素肌ジャケットのモードな姿◆KEY TO LIT、初登場で増刊カバーに抜擢溢れ出るエネルギーと圧倒的な存在感、そして豊かな個性。いまもっとも目が離せない5人組グループ・KEY TO LIT。メンバー5人揃って同誌の誌面に登場するのは今号が初となる。