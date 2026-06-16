【モデルプレス＝2026/06/16】女優の北乃きいとTHE RAMPAGEの藤原樹がW主演を務めるドラマ特区「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」（MBS：毎週木曜24時59分〜／tvk：毎週木曜23時30分〜ほか）が7月16日より放送をスタートすることが発表された。【写真】LDHイケメンの妻役 35歳女優の純白ドレス姿◆北乃きい＆藤原樹W主演「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」実写化私たちはきっと、幸せになれると思っていた――専業主婦の沙耶香と弁護士