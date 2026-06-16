【モデルプレス＝2026/06/16】7月26日から2クール連続で放送される堺雅人主演のTBS日曜劇場『VIVANT』第2シーズン。この度、第2シーズンから登場する新たな出演者が発表された。【写真】「VIVANT」“説明文一切なし”考察白熱の意味深投稿◆「VIVANT」新キャスト2人発表実力派女優の宮下今日子と、タイで活躍中のニックネーム・OHM（オーム）でも知られる俳優／アーティストのTanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー）