ミスショットの連続に「もうゴルフなんて辞めたい！」と思ったことはありませんか？ ゴルフは自然を相手にするスポーツであり、自分の思い通りにならないことばかりです。 名作マンガ『ゴルフは気持ち』第10話「破れかぶれ」から読み解く、アマチュアゴルファーがもっと気楽にゴルフを楽しむためのマインドセットをお届けします。 自分の技術に絶望する瞬間 ラウンド中、「自分の技術ではどうにもならない」