飛距離アップの為に重要なフェースが開かずにインパクトできる練習法とは フェースが開くとインパクトに間に合わない 助走距離が短いので切り返しの時点で、フェースがオープンになっているとインパクトに間に合わないことだけは注意してください。左手の甲を内側に折る癖があるアマチュアゴルファーは非常に多いのですが、助走距離が長ければダウンスイング中に閉じる動きを入れることができま