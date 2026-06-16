休日の午後を彩る、マシュマロとつまようじの魔法 休日の午後、お子さんと一緒に何かワクワクする特別な体験をしたいと思っていませんか。 そんな時におすすめなのが、身近なお菓子のマシュマロと約50本のつまようじを使った立体あそびです。 準備するものはたったこれだけですが、子どもたちの想像力を無限に引き出す魔法のような時間が始まります。 つまようじの両端がとがっているものを使うと、マシュマロに刺しやすく