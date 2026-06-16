詰め込みスケジュールによって、夜型化のループに入ってしまう 回復できなければ、疲れはたまっていく一方 帰宅後を慌ただしく過ごし、体と脳が回復に向かえないまま夜を迎えると、その日の疲れは十分に解消されません。これは特別に忙しい日だけに起こることではなく、日常的に生じやすい現象だといえます。 帰宅後にやることを詰め込めば、入眠に向けた準備も整いにくくなります。それでたとえ睡眠時間を