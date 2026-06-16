「ケンミン特捜班」です。皆さんから寄せられた身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材します。今回、寄せられた情報はこちらです。 『太宰府市の介護施設でファッションショーがあります』華やかな衣装でランウェイを歩く、高齢者の生き生きとした姿を、ケンミン特捜班が取材しました。 色鮮やかなシャツで笑顔で歩く女性に、シャツとネクタイでばっちりコーディネートした男性。平均年齢、なんと9