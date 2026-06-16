ずんぐりとした楕円形の野菜「冬瓜」は、実は夏が旬です。これまで、一度も食べたことがないという方もいるのではないでしょうか。今回は、冬瓜の時短レシピ8選をお届けします。和え物・サラダはもちろん、食べ応えのある炒め物など、いずれも15分以内で作れる一品です。ぜひこの機会に作ってみてくださいね！冬瓜の名前の由来・特徴冷暗所なら冬まで保存しておけるほど貯蔵性が高いことから「冬瓜」と名づけられたとされています