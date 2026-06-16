いまZ世代の間で急速に支持を集めているSNSが「whoo」（フー）という名のアプリだ。「今自分がどこにいるか」を友達とリアルタイムに共有できる機能を持つ。四六時中、友達と”つながっていたい”若者たちのニーズに応えたSNSだが、年配者の中には「そんなプライバシーまで友達と共有する必要があるのか」と疑問に思う人も多いだろう。実際、犯罪に手を染めている最中も、アプリを切らずに“尻尾”を出し続けていた強盗犯がいた