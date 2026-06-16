イスラエル闘いはまだ終わっていない、必要ならば単独で行動 イスラエルのネタニヤフ首相は「自国を守るために必要な限り、レバノン、ガザ、シリアに留まり続ける」と語った。国防相は「必要であればイスラエルは単独で行動する」と表明。 米国と意見が一致しない場合もある。我々の闘いはまだ終わっていない、引き続き警戒を怠ってはならない。イランが核兵器を保有することは決して許されない。