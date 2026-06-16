【ニューヨーク共同】1次リーグI組初戦で16日（日本時間17日）にセネガルと対戦するフランスのデシャン監督が15日、会場のニューヨーク・ニュージャージー競技場で記者会見し「2002年に起きたことは、彼らにとっていい結果だった。今回は、われわれにとって必ずいい結果になるだろう」と自信を口にした。フランスは2連覇を狙った02年日韓大会の初戦で、初出場のセネガルに歴史的な黒星を喫した。デシャン監督は「『リベンジ（