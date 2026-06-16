助けてきたはずのママ友が、いつの間にか自分の手の届かないところへ行ってしまった。そのとき、人はどんな気持ちになるのでしょうか。美知の反応が、なんともリアルで…思わず苦笑いしてしまいます。自分でも気づかないうちに誰かを見下していなかったか、ちょっと振り返りたくなる話ですね。この先、美知にどんな展開が待っているのでしょうか…。>>【まんが】ママ友マウントの大誤算(ウーマンエキサイト編集部)