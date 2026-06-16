朝の通勤ラッシュに合わせて、警視庁は痴漢撲滅を呼びかけました。イベントでは、モデルの阿部なつきさんが東京・渋谷警察署の一日署長を務め、痴漢撲滅のチラシを配りました。警視庁生活安全部の郄橋雅代参事官は、「痴漢は個人の尊厳を踏みにじる決して許すことのできない犯罪です。見かけた時は周囲の人が協力してほしい」と訴えました。