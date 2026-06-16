食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年6月15日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。冷凍ギョーザがPayPayクーポンの対象にまず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。●S＆B まぜるだけのスパゲッティソース 生風味たらこ 1人前×2袋メーカー希望小売価格29