7月26日よりTBS系で放送がスタートする堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンに、宮下今日子とTanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー／通称OHM）が出演することが決定した。 参考：『VIVANT』第2シーズンのキービジュアル公開堺雅人、松坂桃李、二宮和也らが砂漠に佇む 本作は、2023年7月期に放送された第1シーズンから3年の時を経て、今夏から2クール連続で