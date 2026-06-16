北乃きいとTHE RAMPAGEの藤原樹がW主演を務める連続ドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』が、MBSドラマ特区枠にて7月16日より放送されることが決定した。 参考：藤原樹、役者業で発見した新しい自分『欲望（蜘蛛の糸のように）』での挑戦を語る 本作は、「めちゃコミック」にて独占配信中のあいざわあつこが原作、石川トミーが作画を担当した同名漫画を実写ドラマ化する復讐サスペンス。健気に妻を支え続ける弁護