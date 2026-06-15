サルコペニアは、加齢に伴う筋肉量の減少だけでなく、筋力や歩く力などの身体機能の低下を伴う状態です。進行すると、転倒や骨折、要介護状態につながることがあり、高齢の方の生活の質や健康寿命に関わります。年齢のせいと思われやすい変化のなかに、サルコペニアのサインが隠れていることもあります。 この記事は、サルコペニアの原因や診断基準、予防のための運動と食事のポイントを解説します。 監修医師：林 良典（医