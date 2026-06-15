突然血尿が出たら誰でも焦るもの。そのようなとき、「何科を受診したらよいのだろう？」と悩む人もいるかもしれません。また、どのような病気の可能性があるのか、ドキドキしている人もいるかもしれません。なぜ血尿が出るのか、かねみつクリニックの金光先生に教えてもらいました。 監修医師：金光 俊行（かねみつクリニック） 2006年京都府立医科大学卒業。2006年京都第二赤十字病院初期研修医、2008年大阪大学医学部泌